عمليات صلاح الدين توضح بشأن انباء احتجاز العاملين في مشروع 'بيتي' السكني

2020/10/15 | 13:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت قيادة عمليات صلاح الدين، الخميس، احتجاز العاملين في مشروع بيتي السكني للاستثمار في مدينة تكريت، مبينة ان ما حصل كان عملية تدقيق للعمال والموظفين من قبل جهاز الأمن الوطني.





وقال قائد العمليات اللواء الركن عبد المحسن حاتم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (15 تشرين الأول 2020)، إن "الحديث عن اقتحام قوة مجهولة مشروع بيتي السكني للاستثمار في مدينة تكريت واحتجاز العاملين فيه عار عن الصحة".

وأضاف، أن "جهاز الأمن الوطني في المحافظة حضر لتدقيق العمال والموظفين في الشركة العاملة في المشروع ؛ كونهم من خارج محافظة صلاح الدين ومن دون أي عملية احتجاز"، داعيا "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية توفر الحماية الكاملة للشركات العاملة في المحافظة".

وكان رئيس مشروع بيتي السكني للاستثمار في مدينة تكريت، حردان نوري الحنظل قال في بيان ، اليوم (15 تشرين الاول 2020) إن "قوة مجهولة مدججة بالسلاح ترتدي الزي المدني ولثام الوجه، داهموا مشروع بيتي السكني واحتجزوا العاملين من الساعة الحادية عشر مساء وحتى الساعة الثالثة صباحا"، مشيرا إلى أن "القوة المجهولة اعتدت بالضرب على المهندسين والعاملين بعد احتجازهم وسحبت هواتفهم".

وأكد أن "القوة لم تطلب أي شيء من العاملين والمهندسين، وانما قامت باحتجازهم فقط، موضحا ان عدد القوة يبلغ 20 شخصا يستقلون 4 عجلات دفع رباعي".





ونوه الحنظل إلى أن "القوة هددت العاملين بالتصفية اذا عاودوا العمل في المشروع ما يعتبر تهديدا لاستكمال المشروع الحاصل على إجازة رسمية من هيئة الاستثمار الوطنية"، موضحا أن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اكد دعمه للمشاريع الاستثمارية لكن هذا التصرف يبعث رسالة واضحة إلى المستثمرين بضرورة ابتعادهم عن العراق وانه بيئة غير صالحة للعمل في وقت البلد بحاجة ماسة إلى الاستثمار المحلي والاجنبي".

ودعا الحنظل الحكومة والجهات الامنية الى "فتح تحقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين على هذا الخرق الامني"، منوها الى أن "هيئة الاستثمار الوطنية متواصلة مع المسؤولين في المشروع لمناقشة هذا الخرق الكبير".

يذكر أن مشروع بيتي السكني في مدينة تكريت بمراحله الأخيرة، وهو مشروع استثماري تعمل على انشائه شركة "مدن" للتطوير العقاري التابعة لمجموعة الحنظل.

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