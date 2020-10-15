القضاء يصدر توجيهاً بشأن زيارة موقوفين على ذمة التحقيق

2020/10/15 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية بموجب الأمر الديواني (29) بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق.

وذكرت اعلام القضاء في بيان ان “مجلس القضاء الأعلى أوعز الى عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (29) في ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٠ بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق للاطلاع على حالتهم الصحية وظروف توقيفهم”.

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