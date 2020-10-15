بعد ورود شكاوى : مجلس القضاء يحقق بانتهاكات لجنة مكافحة الفساد

2020/10/15 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وجه مجلس القضاء الأعلى عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية بموجب الأمر الديواني (29) بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله من انتهاكات قد تعرض لها المتهمون بقضايا الفساد .واكد مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “المستقلة” نسخه […]

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