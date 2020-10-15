جمعية تدعو لتأمين حماية صحفي بعد تلقيه تهديدات مجهولة

2020/10/15 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى توفير الحماية العاجلة للصحفي صباح علال بعد تلقيه تهديدات من جهات مجهولة.ونقلت الجمعية، في بيان اليوم، عن علال قوله انه تلقى تهديدات ولاكثر من مرة من جهات مجهولة .الأمر الذى انعكس سلبا على طبيعة عمله في شبكة الإعلام العراقي […]

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