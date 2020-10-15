شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]19 عَن دُعاة الموت - إبراهيم جركس

2020/10/15 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس شرح كتاب فريدريك نيتشه[هكذا تكلّم زرادشت]19عَن دُعاة الموت هذا القسم عبارة عن تصنيف لدُعاة الموت والمكرّزين له.



فداخل هذه الفئة نجد ثلاثة أجناس أساسية: المتديّنون والمتشائمون والمُجهَدون.



النوع ألأول تمّ التحدّث عنه مفصّلاً في الديباجة، القسم الثالث، أمّا المتشائمون فيتجسّدون في الفيلسوف آرثر شوبنهاور (الذي تأثّر به نيتشه بشدّة في أعماله المبكرة)، والذي كانت السّمة الأساسية للحياة ......





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