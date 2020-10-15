تطرف الإسلام أو أسلمة التطرف؟ أو على حد قول ماكرون، هل الإسلام في أزمة؟ - إلهام مانع

2020/10/15 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهام_مانع تطرف الإسلام أو أسلمة التطرف؟أو على حد قول ماكرون، هل الإسلام في أزمة؟ باحثان فرنسيان مرموقان.



يعرفهما القاصي والداني في فرنسا.



وخارجها أيضا.



وتحديداً كل من يعمل في مجال البحث الأكاديمي في الأصولية الإسلامية.جيلز كيبيل واوليفر روا.الاثنان اكاديميان فرنسيان لا يحتاجان إلى تعريف.



عمل كلاهما ضمن تقاليد علم الاجتماع الفرنسي حول ظاهرة التطرف، وتاريخهما المهني حافل بقوائم ......





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