العمل تطلق راتب المعين المتفرِّغ لشهر أيلول

2020/10/15 | 13:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر ايلول الماضي للمستفيدين المستلمين سابقا في بغداد والمحافظات.

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