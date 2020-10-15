القضاء يصدر توجيهاً بشأن الموقوفين على ذمة التحقيق بقضايا فساد

2020/10/15 | 13:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه مجلس القضاء الأعلى، عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية بموجب الأمر الديواني (29) بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا الفساد.

وذكر بيان لاعلام القضاء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مجلس القضاء الأعلى أوعظ الى عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (29) في ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٠ بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق للاطلاع على حالتهم الصحية وظروف توقيفهم".

يشار الى رئيس مجلس الوزراء شكل في 27 من آب الماضي لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف.

وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ناقش في 20 أيلول الماضي مع رئيس اللجنة التحقيقية في القضايا المهمة الفريق احمد ابو رغيف سبل العمل المشترك بين اللجنة والهيئة القضائية المختصة بنظر قضايا تلك اللجنة.

وشدد زيدان خلال اللقاء على "أهمية ان تتقيد اللجنة بالقضايا التي يحيلها دولة رئيس الوزراء على اللجنة استنادا الى الامر الديواني المتضمن تشكيل اللجنة" لافتا الى ضرورة ان "تعرض نتائج التحقيقات الابتدائية التي تتوصل اليها اللجنة على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بنظر اعمالها لاصدار مذكرات قبض او توقيف حسب الادلة القانونية المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية".

واكد "على ضرورة التركيز على اعادة اموال الدولة ووضع ذلك ضمن اولويات عمل اللجنة والتعاون مع هيئة النزاهة في قضايا الفساد الاداري والمالي وعرض نتائج عمل اللجنة التحقيقة على الرأي العام لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة بخصوص صدور مذكرات قبض او توقيف بحق الاشخاص لم تتخذ بحقهم مثل هذه الاجراءات".

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