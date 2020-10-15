كربلاء :العتبة الحسينية تدعو لتقييم ادائها من خلال استبيان الكتروني

2020/10/15 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة اجراء تقييم لخدماتها عن طريق

استبيان الكتروني اطلقته مؤخرا

وقال رئيس قسم تطوير الموارد البشرية

عقيل الشريفي لوكالة نون الخبرية ان

"إدارة العتبة الحسينية ا

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