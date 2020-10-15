العراق يلغي عقدا مع مجموعة تركية لتطوير حقل غاز طبيعي

2020/10/15 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية

عن وزير النفط قوله اليوم الخميس إن

العراق ألغى عقدا وقعه مع مجموعة تركية

بقيادة تباو لتطوير حقل المنصورية

الغازي قرب الحدود الإيرانية.

وقال وزير النفط إحسان عبد ا

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