الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مقربين من بوتين بسبب ملفي نافالني وليبيا

2020/10/15 | 13:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل-(أ ف ب) – فرض الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات على مقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينهم شخص يعرف بأنه طباخه، على خلفية عملية تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني وتدخل الكرملين في الحرب الليبية.وأفاد الاتحاد الأوروبي أن يفغيني بريغوجين، الذي يطلق عليه لقب “طباخ بوتين” نظرا إلى أن شركة المطاعم التي يديرها عملت لحساب […]

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