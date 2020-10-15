مجموعة مسرحيات لشكسبير بيعت بعشرة ملايين دولار

2020/10/15 | 13:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك-(أ ف ب) – بيعت نسخة من المجموعة الأولى لمسرحيات الكاتب المسرحي الإنكليزي ويليام شكسبير في مقابل 9,97 ملايين دولار في مزاد اقيم في نيويورك الأربعاء ، مسجّلةً رقماً قياسياً لثمن بيع عمل أدبي.وبيع الكتاب بمبلغ أكبر بكثير مما توقعته دار “كريستيز” التي نظمت المزاد،إذ كانت رجّحت أن يراوح سعره بين أربعة ملايين وستة […]

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