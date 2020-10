2020/10/15 | 13:40 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد نجم المنتخب العراقي علي عدنان بالاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، مؤكداً أن العالم على موعد مع نسخة استثنائية من المونديال.وكشف عدنان في حوار خاص مع موقع www.qatar2022.qa/ar ، أن مهمة منتخب أسود الرافدين بالتأهل لمونديال قطر 2022 ليست بالسهلة في ظل الغياب الطويل عن المشاركة في بطولات كأس العالم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجم العراقي علي عدنان: جماهير كرة القدم في العالم العربي تتطلع بشغف إلى مونديال قطر 2022 first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجم العراقي علي عدنان: جماهير كرة القدم في العالم العربي تتطلع بشغف إلى مونديال قطر 2022) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجم العراقي علي عدنان: جماهير كرة القدم في العالم العربي تتطلع بشغف إلى مونديال قطر 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).