سياسي كردي: تصريحات زيباري لا تمثل الكرد

2020/10/15 | 13:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، أن المكون الكردي ينظر يعين الاحترام للحشد الشعبي وتضحياته الكبيرة، مشيرا إلى أن التصريحات الأخيرة لهوشيار زيباري لا تمثل الكرد.وقال محمد في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن “ الحشد الشعبي قام بأدوار بطولية في سبيل تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي ودافع عن جميع […]

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