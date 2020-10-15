وصول قوات امريكية مسنودة بشركات امنية الى عين الاسد

2020/10/15 | 13:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الخميس، عن وصول قوات امريكية مسنودة بشركات أمنية الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة امريكية مسنودة بشركات امنية تضم العشرات وصلوا الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، من دون معرفة الدواعي الحقيقية من وراء وصول قوات وشركات امريكية الى القاعدة”.واضاف المصدر، ان “وصول القوة تزامن مع مع تحليق طيران امريكي كثيف فوق قاعدة عين الاسد الجوية مع تشديد الاجراءات الامنية حول القاعدة من دون معرفة الأسباب”، مبينا ان” معلومات اولية تشير الى نية القوات الامريكية سحب افردها من بعض قواعدها في محافظات مختلفة الى قاعدة عين الأسد”.وأشار الى أن “القوات الامنية المتمركزة داخل قاعدة عين الاسد الجوية ليس لديها اي معلومات حول وصول القوة والشركات الامنية الى مبنى القاعدة كون ان حركة هذه القوات مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي “.



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