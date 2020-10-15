طلاق راتب المعين المتفرغ لذوي الاحتياجات الخاصة

2020/10/15 | 13:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةاليوم الخميس عن اطلاق راتب المعين المتفرغ لذوي الاحتياجات الخاصة وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية احرار زلزلي عن مباشرة الوزراة بأطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر ايلول لذوي الاحتياجات الخاصة ، يأتي ذلك ضمن حرص الوزارة على متابعة وتقديم افضل الخدمات لهذه الشريحة بغية تمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بالشكل اللائق‎

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