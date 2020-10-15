ناتنياهو: لا بنود سرية في معاهدة السلام مع الإمارات

2020/10/15 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو في كلمته أمام الكنيست، الخميس، عدم وجود بنود سرية في معاهدة السلام مع الإمارات، مشيرا إلى أنهم سيواصلون السعي للسلام مع دول عربية أخرى.

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