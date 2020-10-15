2020/10/15 | 13:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعرب نائب سابق في البرلمان السوداني أبو القاسم برطم عن قناعته بأن القضية بين السودان وإسرائيل لا علاقة لها بالدين والإيديولوجية، بل إنها سياسية حصرا.وتابع: “أقول دائما للناس، أعتقد أن القرآن يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل ومع اليهود، ويقول إن بإمكاننا أن نأكل من طعامهم وأن نتزوج منهم..ديننا لا يدعو إلى العداوة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني سوداني : القرآن يدعو للتطبيع مع اسرائيل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني سوداني : القرآن يدعو للتطبيع مع اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).