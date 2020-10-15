نائب : استضافة مسؤولين في وزارة الدفاع لمناقشة الموازنة وعقود التسليح والإطعام

2020/10/15 | 13:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشف عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون النيابية النائب سعد مايع الحلفي، عن استضافة عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع لمناقشة ملفات الموازنة وعقود التسليح والإطعام.وقال الحلفي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة النائب “محمد رضا آل حيدر” استضافت يوم أمس الأربعاء […]

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