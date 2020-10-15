الحشد الشعبي: الجهد الاستخباري اطاح بقيادات داعش في الانبار

2020/10/15 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اكد امر اللواء الاول في الحشد الشعبي بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي ، الخميس، ان تفعيل المنظومة الاستخباراتية في عموم مدن الانبار ساهم في اعتقال عدد كبير من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي خلال الفترة الحالية .وقال العيساوي في تصريح ل/المعلومة/، ان ” المرحلة الحالية شهدت تفعيل الدور الاستخباري لكافة القطعات العسكرية المتمركزة في الانبار، مما ساهم في اعتقال عدد كبير من قادة وعناصر عصابات داعش الاجرامية فضلا عن احباط العديد من العمليات الارهابية واعتقال منفذيها”.واضاف ان” القوات الامنية استعانت بنصب كمائن ومصائد في عموم مدن الانبار لتعقب المطلوبين تمكنت من خلالها من اعتقال المجموعة الارهابية المسؤولة عن تفجير دراجة نارية مفخخة وسط الفلوجة فضلا عن قيام تلك المجموعة بتفجير عبوة ناسفة على قوة امنية”.واشار الى أن “القوات الامنية اعتمدت ايضا في تعقب المطلوبين على كاميرات المراقبة وتمكنت من اعتقال المتورطين بعمليات استهدفت الرمادي والفلوجة في خطوة هي الاولى من نوعها باستخدام هذه التقنية الحديثة وتفعيل الدور الاستخباراتي “.



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