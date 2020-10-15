مقرب من الصدر مهددا الأعرجي: ان لم يتأدب .. ادبناه

2020/10/15 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..هدد حساب “صالح محمد العراقي” المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الخميس، بـ”تأديب” نائب رئيس الوزراء المستقبل بهاء الأعرجي، واصفا إياه بـ”عدو النجف”.ونشر حساب العراقي على الفيسبوك صورة لبهاء الاعرجي وعلق عليها: “عدو النجف الاشرف ..



ان لم يتأدب ..



ادبناه”.وكان الاعرجي ادلى، مساء امس الأربعاء، بتصريحات مثيرة للجدل قال فيها ان العراق مهيأ للتطبيع وان القرار بذلك سيصدر من النجف وليس بغداد.



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