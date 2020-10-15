2020/10/15 | 14:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكدت تركيا، اليوم الخميس، أنها "علقت مرور طائرة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الليلة الماضية، عبر أجوائها، بعد تأخر سلطات الطيران التركية في السماح لها بالعبور قادمة من العراق" الذي زاره أمس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تكشف سبب اعتراضها طائرة وزير الخارجية اليوناني فوق الموصل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تكشف سبب اعتراضها طائرة وزير الخارجية اليوناني فوق الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).