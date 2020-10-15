اتلاف مواد خطرة في كمرك المنطقة الجنوبية

2020/10/15 | 14:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس، عن قيام مديرية كمرك المنطقة الجنوبية باتلاف مواد خطرة من المواد المتروكة في مخازن المديرية عبارة عن (معطرات وقداحات وثنرات ).

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