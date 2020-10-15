علي عدنان: العالم العربي يتطلع بشغف لمونديال قطر 2022

2020/10/15 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد نجم المنتخب الوطني بكرة القدم، علي عدنان بالاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة كأس العالم يقطر 2022، مؤكداً أن العالم على موعد مع نسخة استثنائية من المونديال.

وكشف عدنان في حوار خاص مع موقع مونديال قطر، أن “مهمة منتخب أسود الرافدين بالتأهل لمونديال قطر 2022 ليست بالسهلة في ظل الغياب الطويل عن المشاركة في بطولات كأس العالم منذ مونديال المكسيك في عام 1986، إلا أنه أكد ثقته في قدرة عناصر المنتخب الحالي على كسر تلك المعادلة وخاصة وأن العراق يعتلي حالياً قمة مجموعته في التصفيات المؤهلة للمونديال”.

وأوضح بالقول، “يمكننا أن نستشعر مدى شوق جماهير كرة القدم في العالم العربي لهذه النسخة من البطولة في قطر، وأرى أنها ستكون مختلفة، بل قل الأفضل على الإطلاق.



سيصبح بمقدور الكثير المشجعين من بلدان الشرق الأوسط السفر إلى قطر لحضور منافسات المونديال، ومشاهدة منتخبات كبرى كالبرازيل وإسبانيا وإيطاليا”.

وبين ان “أهمية تجنب السفر لمسافات طويلة بين المباريات بالطبع أمر رائع، وهو بلا شك من الأسباب التي تميّز هذه النسخة من المونديال عن مثيلاتها.



كل شيء في مكان واحد، ففي بلد بمساحة قطر ستجد كل ما تتطلع إليه على مرمى حجر منك، سيصبح بمقدور المنتخبات استعادة نشاطها مجدداً بعد كل مباراة، دون أن تضطر لقضاء كثير من الوقت في الانتقال من مكان إلى آخر، ما سينعكس بلا شك على أداء اللاعبين على أرضية الملعب”.

وأضاف ان “الوضع الآن صعب على كافة المنتخبات الوطنية في العالم، وفي أي بلد به حالات كوفيد -19، حيث لا تتاح لنا في الوقت الحالي فرصة للتدريب أو لعب المباريات، ويبدو أنه لن يسمح لنا باللعب حتى العام القادم، وهو أمر صعب على جميع المنتخبات في قارة آسيا التي نشارك في منافساتها”.

واكمل “لقد أكدت مراراً إننا نمتلك منتخباً جيداً، ولاعبين شباب، ولدينا مدرب جيد، وأداؤنا حتى الآن مقنع، ولهذا نتصدر مجموعتنا في التصفيات المؤهلة للمونديال، رغم أنها تضم منتخبات قوية مثل إيران، التي سبق لها المشاركة في بطولة كأس العالم عدة مرات، والبحرين التي تمتلك كذلك منتخباً جيداً.



إن التأهل للمونديال ليس بالمهمة السهلة لدولة لم تشارك في منافسات كأس العالم لسنوات طويلة، ولكننا نمتلك الثقة في التأهل والمشاركة في النسخة القادمة من المونديال في قطر”.

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