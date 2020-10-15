وزارة العمل : اطلاق “راتب المعين المتفرغ” لشهر ايلول الماضي

2020/10/15 | 14:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزراة العمل باشرت اطلاق راتب المعين المتفرغ لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لشهر ايلول من عام ٢٠٢٠، داعية المستفيدين إلى التوجُّه لمنافذ الصرف لتسلم رواتبهم".

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