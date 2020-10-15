2020/10/15 | 14:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيكي يبدي دعم بلاده لاتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار رئيس حكومة إقليم كردستان يستقبل السفير البريطاني أربيل- فريد حسن استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى في اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، كما جرت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين […]

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