2020/10/15 | 14:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهوس السياسي يدمّر نفوسكم – قاسم حسين صالح من اربعين سنة والسياسة هي الشغل الشاغل للعراقيين..في كتاباتهم وقراءاتهم ونشاطهم العام وأحاديثهم اليومية.حتى أشعارهم هجرت الحب الذي هو موضوع الشعر ومبدعه وصارت سياسة .بل صارت السياسة (سلطة ) الطعام في وجباته الثلاث.وأظن أن أحلامهم صارت أيضا سياسة!..فصار الجميع يعيش حالة هوس سياسي […]

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