2020/10/15 | 14:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الهوس السياسي يدمّر نفوسكم – قاسم حسين صالح من اربعين سنة والسياسة هي الشغل الشاغل للعراقيين..في كتاباتهم وقراءاتهم ونشاطهم العام وأحاديثهم اليومية.
حتى أشعارهم هجرت الحب الذي هو موضوع الشعر ومبدعه وصارت سياسة .
بل صارت السياسة (سلطة ) الطعام في وجباته الثلاث.
وأظن أن أحلامهم صارت أيضا سياسة!..
فصار الجميع يعيش حالة هوس سياسي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهوس السياسي يدمّر نفوسكم – قاسم حسين صالح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حتى أشعارهم هجرت الحب الذي هو موضوع الشعر ومبدعه وصارت سياسة .
بل صارت السياسة (سلطة ) الطعام في وجباته الثلاث.
وأظن أن أحلامهم صارت أيضا سياسة!..
فصار الجميع يعيش حالة هوس سياسي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهوس السياسي يدمّر نفوسكم – قاسم حسين صالح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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