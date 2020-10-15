2020/10/15 | 14:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- للفتيات يوم دولي تعرفوا عليه تذكير بهموم ومشاكل وتطلعات أمهات الغد – محسن حسين لم تهمل الامم المتحدة الفتيات في القائمة الطويلة بالايام الدولية فخصصت يوم 11 من تشرين الأول/أكتوبر يوما عالميا للفتاة.
في كل عائلة في انحاء العالم ومنها بلداننا توجد فتيات لهن مشاكل وتطلعات وهموم اظهرت الدرسات والاحصاءات ان الفتيات يعانين من مشاكل اكثر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تذكير بهموم ومشاكل وتطلعات أمهات الغد – محسن حسين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في كل عائلة في انحاء العالم ومنها بلداننا توجد فتيات لهن مشاكل وتطلعات وهموم اظهرت الدرسات والاحصاءات ان الفتيات يعانين من مشاكل اكثر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تذكير بهموم ومشاكل وتطلعات أمهات الغد – محسن حسين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تذكير بهموم ومشاكل وتطلعات أمهات الغد – محسن حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).