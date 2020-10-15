2020/10/15 | 14:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للفتيات يوم دولي تعرفوا عليه تذكير بهموم ومشاكل وتطلعات أمهات الغد – محسن حسين لم تهمل الامم المتحدة الفتيات في القائمة الطويلة بالايام الدولية فخصصت يوم 11 من تشرين الأول/أكتوبر يوما عالميا للفتاة.في كل عائلة في انحاء العالم ومنها بلداننا توجد فتيات لهن مشاكل وتطلعات وهموم اظهرت الدرسات والاحصاءات ان الفتيات يعانين من مشاكل اكثر […]

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