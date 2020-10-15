رئيس الجمهورية يؤكد أن غلق منافذ الفساد واستعادة الأموال المنهوبة مهمة وطنية ملّحة

2020/10/15 | 14:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد.

وأكّد رئيس الجمهورية على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مكافحة الفساد، وبالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة، مشيراً الى أن الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية ملّحة، ومرتكزاً أساسياً لدولة مقتدرة خادمة لمواطنيها.

ونوّه سيادته الى خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلد.

وشدد برهم صالح على أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد.

واستمع الرئيس الى استعراض من القاضي علاء جواد حميد بشأن سير عمل الهيئة وخططها المستقبلية، واكد سيادته دعمه كل الجهود التي تصب في تحقيق اهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.

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