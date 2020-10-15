رئيس الجمهورية يؤكد على غلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة

2020/10/15 | 14:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد.واشار صالح ، خلال لقائه ، رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد ، الى أهمية الدور […]

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