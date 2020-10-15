الولايات المتحدة تشيد بطالبة ايزيدية نازحة

2020/10/15 | 14:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت القنصلية الامريكية في اربيل ، يوم الخميس، طالبة ايزيدية نازحة لحصولها على معدل 99.83 في الامتحانات النهائية للصف الـ 12 الاعدادي.

وذكرت القنصلية خلال بيان، تابعه PUKmedia: نهنىء الطالبة النازحة هبة قاسم خدر، لنجاحها بتفوق، متمنين لها المزيد من التقدم وتحقيق طموحاتها.

واضافت: ان نجاح الطالبة هبة، افضل رد لعصابات داعش الارهابية، مهنئة اياها وجميع الناجحين على مستوى الاعداي في اقليم كوردستان والعراق،، مشيرة الى ان الولايات المتحدة تفتخر بدعمها المتواصل لاقليم كوردستان والعراق.

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