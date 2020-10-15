وزير الزراعة العراقي يوجه بتوفير البذور للفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية

2020/10/15 | 14:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، الاجتماع الـ11 للمجلس الوطني للبذور، بحضور مستشار الوزارة، مهدي ضمد القيسي وأعضاء المجلس، مؤكدا على النهوض بجانب البحث والتطوير ورفد العملية الزراعية بالبحوث العلمية ونقلها إلى الواقع الزراعي …

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