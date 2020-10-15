2020/10/15 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت وزارة التربية، نتائج اختبار الذكاء للمتقدمين على مدارس المتميزين للعام الدراسي 2020-2021.

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