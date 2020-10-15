مقرب من مقتدى الصدر يتوعد بهاء الاعرجي : “ان لم يتأدب .. ادبناه”

2020/10/15 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- هدد “صالح محمد العراقي” المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، بـ”تأديب” نائب رئيس الوزراء المستقبل بهاء الأعرجي، واصفا إياه بـ”عدو النجف”.ونشر حساب العراقي على الفيسبوك صورة لـ بهاء الاعرجي وعلق عليها: “عدو النجف الاشرف ..ان لم يتأدب ..ادبناه”.وقال الاعرجي في تصريح متلفز، تابعته المستقلة اليوم الخميس، […]

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