مجلس القضاء يصدر توجيهًا بشأن معتقلي لجنة الكاظمي

2020/10/15 | 14:23 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه مجلس القضاء الأعلى، عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية بموجب الأمر الديواني (29) بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مجلس القضاء الأعلى أوعز إلى عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (29) في 27 آب/أغسطس 2020، بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق للاطلاع على حالتهم الصحية وظروف توقيفهم".

كان مكتب رئيس الوزراء، أعلن في مطلع أيلول/سبتمبر تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة.

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