الناطق باسم القائد العام: جهاز مكافحة الإرهاب نفذ ’عملية مباغتة’ في بغداد

2020/10/15 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة==================جهاز مُكافحة الإرهاب يستكمل سلسلة عمليات القاء القبض والتي تستهدف بقايا العناصر الإرهابية المُنتمية لعصابات داعـش والتي تتخذ من المُدن الأمنة غطاء لها للتخفي، حيث تمكن ابطال الجهاز فجر" اليوم الخميس "من القاء القبض على الإرهابي (ع.أ) بعملية مُباغتة في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا.================اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله 15- ت1 - 2020

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