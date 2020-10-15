مزايا أقل مقابل خصوصية أكبر.. تغييرات كبيرة في

2020/10/15 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خدمة "زووم"، أنها ستطرح ميزة التشفير من طرف إلى آخر اعتبارا من الأسبوع المقبل.

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