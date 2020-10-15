المالية النيابية: رواتب الموظفين والمتقاعدين غير مرهونة بـ 'الورقة البيضاء'

2020/10/15 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، أن الورقة الإصلاحية "الورقة البيضاء" التي قدمتها الحكومة ستحل المشاكل الاقتصادية ولكن على المدى البعيد، فيما أشارت إلى ان تلك الورقة لن تمس رواتب المتقاعدين والموظفين، رغم أنه بالإمكان تخفيض مخصصات الموظفين.

وذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 15 تشرين الأول 2020، ان "رواتب المتقاعدين غير مرهونة بورقة الإصلاح، لانه حق مكتسب واستقطعوه من رواتبهم طوال خدمتهم حتى يدفعون له عند الإحالة الى التقاعد، وكذلك الحال لرواتب الموظفين".

وأضاف، أن "الورقة الإصلاحية لديهم رؤية في جانب مخصصات الموظفين وليست رواتبهم، لأن الراتب حق مكتسب لا يستطيعون الاقتراض منه، لكن المخصصات بإمكانهم تخفيضها"، مبينا أن "الورقة الإصلاحية لغاية الآن لم يتم تبنيها من قبل اللجنة المالية".

وأوضح أن "اللجنة المالية النيابية ستبدأ مناقشاتها حول ورقة الإصلاح"، فيما أكد دعم اللجنة لتلك الورقة، مبينا ان اللجنة لديها وجهات نظر أخرى.

وأشار كوجر، إلى أن "العراق يمر بأزمة مالية، لذلك ما هي حلول الحكومة للأزمة الحالية؟؛ لأننا التجأنا إلى الاقتراض وهنالك اقتراض ثان، وأمامنا اقتراض ثالث، وبالتالي ما هي الحلول الآنية للازمة"، مشددا على أن "الورقة الاقتصادية ستحل المشاكل الاقتصادية، ولكن على المدى البعيد".

ر.إ

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