2020/10/15 | 14:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول اليوم الخميس ، عن القاء القبض على الإرهابي (ع.أ) بعملية مُباغتة في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد”.

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ،” جهاز مُكافحة الإرهاب يستكمل سلسلة عمليات القاء القبض والتي تستهدف بقايا العناصر الإرهابية المُنتمية لعصابات داعـش والتي تتخذ من المُدن الأمنة غطاء لها للتخفي، حيث تمكن ابطال الجهاز فجر” اليوم الخميس “من القاء القبض على الإرهابي (ع.أ) بعملية مُباغتة في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا.

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