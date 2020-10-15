2020/10/15 | 14:27 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الخميس 15 أكتوبر 2020 | 02:05 مساءً | عدد القراءات : 33

علي عدنان: قادرون على التاهل لكأس العالم والجماهير تتطلع بشغف إلى مونديال قطر

أكد نجم المنتخب العراقي علي عدنان، ان منتخبنا الوطني قادر على التأهل لكأس العالم 2022، فيما شدد على أن العالم على موعد مع نسخة استثنائية من المونديال في قطر.

وقال عدنان في حوار خاص مع موقع مونديال قطر ، أن "مهمة منتخب أسود الرافدين بالتأهل لمونديال قطر 2022 ليست بالسهلة في ظل الغياب الطويل عن المشاركة في بطولات كأس العالم منذ مونديال المكسيك في عام 1986"، مؤكدا "ثقته في قدرة عناصر المنتخب الحالي على كسر تلك المعادلة وخاصة وأن العراق يعتلي حالياً قمة مجموعته في التصفيات المؤهلة للمونديال".

ويعد علي عدنان أحد أنجح من أنجبت الكرة العراقية في الآونة الأخيرة على الصعيد الدولي، بعد أن أصبح أول لاعب عراقي يشارك في الدوري الإيطالي عندما تعاقد مع نادي أودينيزي في عام 2015.

ونجح الظهير الأيسر الذي يتميز أداؤه بالنزعة الهجومية في الوصول إلى آفاق جديدة في مسيرته الكروية بعدما انتقل في 2019 للعب مع فريق فانكوفر وايتكابس الكندي، ليصبح بذلك أول لاعب عراقي يشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وعن مدى حماسة عدنان للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم FIFA التي تستضيفها قطر وتوقعاتك حول البطولة قال لاعب المنتخب العراقي ان "قطر استضافت منتخب العراق في مناسبات عدة، وكذلك أتيحت لي الفرصة لزيارتها حينما لعبت بين صفوف عدد من الأندية، وأستطيع القول إن قطر تمتلك كافة المقومات اللازمة لتنظيم البطولة، فقد وقع الاختيار على البلد المناسب لاستضافة المونديال، فهي واحدة من أكثر الدول أماناً على مستوى العالم.



ومن الرائع زيارة قطر واللعب هناك ضمن صفوف المنتخب العراقي".

وبشأن أهمية تنظيم بطولة كأس العالم FIFA في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي للمرة الأولى بين عدنان انه "يمكننا أن نستشعر مدى شوق جماهير كرة القدم في العالم العربي لهذه النسخة من البطولة في قطر، وأرى أنها ستكون مختلفة، بل قل الأفضل على الإطلاق، وسيصبح بمقدور الكثير المشجعين من بلدان الشرق الأوسط السفر إلى قطر لحضور منافسات المونديال، ومشاهدة منتخبات كبرى كالبرازيل وإسبانيا وإيطاليا".

وأضاف ان "من الأسباب التي تميّز هذه النسخة من المونديال عن مثيلاتها، كل شيء في مكان واحد، ففي بلد بمساحة قطر ستجد كل ما تتطلع إليه على مرمى حجر منك، سيصبح بمقدور المنتخبات استعادة نشاطها مجدداً بعد كل مباراة، دون أن تضطر لقضاء كثير من الوقت في الانتقال من مكان إلى آخر، ما سينعكس بلا شك على أداء اللاعبين على أرضية الملعب".

وتابع ان "الوضع الآن صعب على كافة المنتخبات الوطنية في العالم، وفي أي بلد به حالات كورونا، حيث لا تتاح لنا في الوقت الحالي فرصة للتدريب أو لعب المباريات، ويبدو أنه لن يسمح لنا باللعب حتى العام القادم، وهو أمر صعب على جميع المنتخبات في قارة آسيا التي نشارك في منافساتها".

وتابع عدنان "لقد أكدت مراراً إننا نمتلك منتخباً جيداً، ولاعبين شباب، ولدينا مدرب جيد، وأداؤنا حتى الآن مقنع، ولهذا نتصدر مجموعتنا في التصفيات المؤهلة للمونديال، رغم أنها تضم منتخبات قوية مثل إيران، التي سبق لها المشاركة في بطولة كأس العالم عدة مرات، والبحرين التي تمتلك كذلك منتخباً جيداً.

وشدد على ان "التأهل للمونديال ليس بالمهمة السهلة لدولة لم تشارك في منافسات كأس العالم لسنوات طويلة، ولكننا نمتلك الثقة في التأهل والمشاركة في النسخة القادمة من المونديال في قطر".

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