رئيس أساقفة الكلدان يكشف عدد المسيحين بالعراق: نصفهم هاجروا بعد ’’الليلة السوداء’’

2020/10/15 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس أساقفة الكلدان في الموصل، المطران نجيب موسى ميخائيل، اليوم الخميس (15 تشرين الأول 2020)، أنه لا توجد احصائيات ثابتة لعدد المسيحين في العراق، لافتاً إلى ان نحو نصف مليون مسيحي تركوا العراق بعد هجوم تنظيم داعش قبل سنوات.

وقال ميخائيل في مقابلة صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، أن "عدد المسيحين التقريبي الحالي يتراوح بين 400 إلى 500 ألف، بعدما فاق المليون في السابق، وأن نحو نصف مليون منهم على الأقل تركوا البلاد".

وأضاف، أن "معظم المسيحيين تركوا العراق باتجاه دول الجوار والغرب، والموجودين منهم حالياً في العراق يقيم أغلبهم في اقليم كردستان".





وأوضح ميخائيل أن "دعم الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان يشجع على بقاء المسيحيين، داعياً الكل إلى "العمل لاستتباب القانون وفرض سلطة الدولة، ومشيداً باستقبال الكثير من المسلمين للمسيحيين في الموصل".

اما بخصوص ليلة هجوم داعش على مناطقهم، قال ميخائيل إنه في "الليلة السوداء 6 آب 2014 وصلنا الى سيطرة كلك، وكان هنالك الالاف من الناس وكانوا يرتعبون من الخوف، فقامت قوات البيشمركة بفتح السيطرة أمام كل هذا الجموع، علماً أننا شاهدنا عجلات لتنظيم داعش أرادت مداهمة هذه الجموع، وان يفعلوا بهم ما فعلوا بالإزيديين، لكن قوات البيشمركة ردت عليهم وأجبروهم على الفرار".

وفي سياق متصل، حث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على عودة المسيحين إلى بلادهم"، لافتاً إلى أن هنالك عوائل مسيحية عادت من فرنسا وفضلت العودة إلى عقرة وضواحيها، لافتاً إلى أنه وبسبب الاضطهادات الموجودة وهجوم تنظيم داعش على الموصل وسهل نينوى عام 2014 أدى إلى فقدان الثقة بالوجود داخل هذه المناطق".

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