وزير التخطيط: التخمينات تشير إلى تجاوز العراق الـ40 مليون نسمة

2020/10/15 | 14:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم يوم الخميس ان التخمينات الاولية تشير إلى تجاوز العراق الـ40 مليون نسمة ببضعة مئات، مشيرًا إلى حاجة العراق لاجراء تعداد سكاني وفق أسس عملية رصينة لمعرفة حجم التضخم في البلاد.

وقال بتال في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير التخطيط في اقليم كردستان دارا رشيد في اربيل ، إن “هنالك تخمينات للتعداد السكاني في العراق، والان تجاوز 40 مليون وبضع مئات”.

واضاف “نحن في الوقت الراهن بصدد معرفة عدد المنازل وعدد سيارات الاجرة وعدد الذين لم يصل اليهم المياه الصالحة للشرب”.

وتابع النجم ان “الاحصاء ليس فقط من اجل معرفة عدد السكان وانما لمعرفة العديد من الجوانب الاخرى والتي لم توضع لغاية الان وفق اسس عملية وصحيحة.

وكان الوزير قد رجح في شهر آب الماضي عدم امكانية اجراء التعداد السكاني هذا العام في البلاد بسبب نفشي ظهور جائحة كورونا اضافة الى الظروف المالية.

وكانت وزارتا التخطيط في كلٍّ من بغداد وإقليم كردستان قد اتفقتا، على تحديد العام الحالي موعداً لإجراء إحصاء سكاني يشمل مناطق العراق كافة، فيما رسمت المادة 140 من الدستور خارطة طريق للحكومة الاتحادية في العراق لتسوية الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها وتحديد مصيرها بضمّها إلى إقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية.

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