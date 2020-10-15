اللكاش: من لم يعرف ثوابت مرجعية النجف الأشرف بشأن قضايا العالم الاسلامي فهو جاهل

وأضاف اللكاش في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان ماتحدث به نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بامكانية التطبيع مع الكيان الصهيوني وان قراره يصدر من النجف قبل بغداد فهو من وحي خياله ليس الا، وهو واضح يريد لفت الانتباه اليه لعله يلتحق بركب المناصب التي قام الكاظمي بتوزيعها”.
واوضح ان” تصريحات الاعرجي هذه لاتقل خطورتها عن تصريحات الوزير المقال الانفصالي زيباري ضد الحشد الشعبي وهو تصب كلها في منهج واحد بضرب قوة العراق ومن ثم البدأ بعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني .
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