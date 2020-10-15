اللكاش: من لم يعرف ثوابت مرجعية النجف الأشرف بشأن قضايا العالم الاسلامي فهو جاهل

2020/10/15 | 14:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب السابق محمد اللكاش ، من يزعم انه من اتباع اهل البيت ولم يعرف ثوابت مرجعيه النجف الأشرف خلال عقود من الزمن بما يخص قضايا العالم الاسلامي ومنها القضيه الفلسطينية ومن ثم يقوم بتظليل الراي العام فهو جاهل بل هو مرتزق

وأضاف اللكاش في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان ماتحدث به نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بامكانية التطبيع مع الكيان الصهيوني وان قراره يصدر من النجف قبل بغداد فهو من وحي خياله ليس الا، وهو واضح يريد لفت الانتباه اليه لعله يلتحق بركب المناصب التي قام الكاظمي بتوزيعها”.

واوضح ان” تصريحات الاعرجي هذه لاتقل خطورتها عن تصريحات الوزير المقال الانفصالي زيباري ضد الحشد الشعبي وهو تصب كلها في منهج واحد بضرب قوة العراق ومن ثم البدأ بعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني .

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