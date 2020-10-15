مؤشرات بانخفاض حالات الاتجار بالبشر بنسبة 25%للعام الحالي

2020/10/15 | 14:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سرى جياد /..يعّد الاتجار بالبشر إحدى افظع الجرائم التي تقترف بحق الانسانية لما فيه من استثمار سلبي للأفراد واستغلالهم.و عانى الكثير من الأشخاص ،ممن ساقتهم الظروف للوقوع في أيدي مستغليهم، نتيجة ذلك الاتجار من آلام نفسية وجسدية وأهانات وممارسات مذلة ،تحط من الكرامة الإنسانية، مع أشكال من العذاب والعقوبات التي قد […]

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