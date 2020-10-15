احمد: أي صفقة انتقال بعد 6 تشرين الأول تعتبر غير قانونية

2020/10/15 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد المحامي والخبير القانوني نزار احمد، ان أي صفقة انتقال تمت بعد السادس من شهر تشرين الأول الجاري تعتبر غير قانونية.

وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فترة التسجيل تنطبق على اللاعب الحر واللاعب الذي يجدد عقده واللاعب المنتقل بنظام الانتقال والاعارة.



ايضا فترة التسجيل مثبتة بنظام TMS ومعتمدة من قبل فيفا ولا يجوز للاتحاد العراقي تمديده”.

وأوضح أن “اي لاعب غير مسجل في كشوفات النادي في الاتحاد قبل يوم ٦ تشرين الاول لا يحق له تمثيل النادي حتى انطلاق فترة التسجيلات الشتوية ويعتبر انتقاله غير قانوني”.

يذكر ان فترة الانتقالات الصيفية انتهت في العراق في السادس من الشهر الجاري.



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