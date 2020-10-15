2020/10/15 | 14:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الازمة انتهت".. أمين عام أوبك يقدم ضماناً لاستقرار أسعار النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/15 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الازمة انتهت".. أمين عام أوبك يقدم ضماناً لاستقرار أسعار النفط ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الازمة انتهت".. أمين عام أوبك يقدم ضماناً لاستقرار أسعار النفط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).