ناردين بعد منتصف الليل ... - ذياب مهدي محسن

2020/10/15 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن ناردين ؛ بعد منتصف الليل للتو أنهيت آخر كأس من زجاجة النبيذ المعتق نوع شيراز العنابي .



كانت الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل .



تختخ جسدي نشوانا وولهانا بذكرياتي .



أكلت شيء من المشاوي وفرشت أسناني وإلى الفراش سر .



حينما وضعت رأسي على الوسادة ودب دبيب السكر والنوم في مفاصلي كان لهجيع السكون غفوة سمعت صوت رمي بعض الحجارة الصغيرة على زجاج نافذة البلكونه لا أعرف مصدره ! لم اكترث حيث تثاقلت ......





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