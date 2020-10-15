منى سعيد: جمر وندى 2 من 4 - عبدالحميد برتو

2020/10/15 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو نظرة في الوقائع:على الرغم من أن الكاتبة منى سعيد، لم تهدف كتابة تاريخ عام للعراق.



إلاّ أن إنشغالها بهموم الوطن، وإنعكاس ذلك على حياتها الشخصية والعائلية.



وفر لها نظرة شاملة من غير تعمد، بما يتيح لنا القول بأنها كتبت لمحة تاريخية تكاد تحيط بمعظم أحداث التاريخ العراقي القريب، الذي يتناسب مع عمرها ويواكبه.



خاصة منذ أن تبلورت رومانسيتها الثورية في إتحاد الطلبة العام وإتحاد الشبيبة الديمقراطي، ......





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