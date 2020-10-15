4 أسماء مطروحة لخلافة لوف في تدريب ألمانيا

2020/10/15 | 14:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتقادات وضغوط جماهيرية بدأت تتصاعد ضد مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف، جعلت الحديث عن بدائل محتملة له موضع نقاش في الإعلام الرياضي الألماني.

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