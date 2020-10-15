2020/10/15 | 14:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} القت قوة من جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس، القبض على داعشي بعملية مباغتة في أبو غريب.

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